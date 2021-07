Napoli-Pro Vercelli 1-0: decide Osimhen. Spalletti perde Demme per infortunio (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo test amichevole per il Napoli a Dimaro, dopo la Bassa Anania (superata per 12-0) oggi è arrivata la Pro Vercelli, formazione rocciosa di Serie C allenata da mister Scienza. Parte subito con una brutta notizia per gli azzurri la gara, Demme lascia il campo al quarto d’ora dopo un duro scontro con un avversario, problemi al ginocchio destro da valutare nelle prossime ore. Al 26? arriva il gol con Victor Osimhen su calcio d’angolo, sfruttando al meglio la sponda di Rrahmani il numero 9 fa 1-0. Poi un palo di Zedadka e tanti pericoli creati da un Ounas ispiratissimo. Nella ripresa calano i ritmi, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Secondo test amichevole per ila Dimaro, dopo la Bassa Anania (superata per 12-0) oggi è arrivata la Pro, formazione rocciosa di Serie C allenata da mister Scienza. Parte subito con una brutta notizia per gli azzurri la gara,lascia il campo al quarto d’ora dopo un duro scontro con un avversario, problemi al ginocchio destro da valutare nelle prossime ore. Al 26? arriva il gol con Victorsu calcio d’angolo, sfruttando al meglio la sponda di Rrahmani il numero 9 fa 1-0. Poi un palo di Zedadka e tanti pericoli creati da un Ounas ispiratissimo. Nella ripresa calano i ritmi, ...

