LIVE Italia-Giappone 0-2, Olimpiadi softball in DIRETTA: finisce il quinto inning, le azzurre non riescono a sbloccarsi (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO inning FINE quinto inning 14.11 Koutsoyanopulos batte ma viene eliminata in prima, si chiude il quinto inning con Miu Goto che ora sta concedendo veramente poco all’attacco Italiano. 14.11 0 ball, 2 strike. 14.10 Terzo strike, secondo out per le azzurre nel quinto inning, ora Koutsoyanopulos. 14.10 0 ball, 2 strike. 14.09 Ricchi in battuta. 14.08 ESTERNA VALIDA PER FILLER, singolo conquistato! 14.07 Eliminazione al volo per Howard, ora Filler. 14.06 1 ball, 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASESTOFINE14.11 Koutsoyanopulos batte ma viene eliminata in prima, si chiude ilcon Miu Goto che ora sta concedendo veramente poco all’attaccono. 14.11 0 ball, 2 strike. 14.10 Terzo strike, secondo out per lenel, ora Koutsoyanopulos. 14.10 0 ball, 2 strike. 14.09 Ricchi in battuta. 14.08 ESTERNA VALIDA PER FILLER, singolo conquistato! 14.07 Eliminazione al volo per Howard, ora Filler. 14.06 1 ball, 2 ...

