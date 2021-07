LIVE Irma Testa-Vorontsova | Olimpiadi boxe in DIRETTA | azzurra verso la vittoria!

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARicapitoliamo le fasi del combattimento. Nel primo roundsì aggressiva, ma un occhio attento poteva osservare comefosse pronta a trovare ogni contromisura, soprattutto nella prima metà. Una buona seconda metà non è bastata alla russa per risalire. Nel secondo round continua questa capacità dell’di dare fondo alle sue capacità di pugile completa. E nella terza è tutto lavoro di gestione. SPLIT DECISION,AL SECONDO TURNO! Quattro 30-27 e un 28-29 del quinto giudice, quello della Mongolia. 3? ...

CALENDARIO OLIMPIADI SABATO ...Testa vs Liudmila Vorontsova 10.00 EQUITAZIONE " Dressage individuale e a squadre, day 1: ...LIVE - Tokyo 2020, boxe 54-57 kg: Testa-Vorontsova, primo turno (DIRETTA). Esordio sul ring per l'azzurra, che inizia così il suo percorso olimpico ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:36 Primo appuntamento con il pugilato azzurro, questo, in un'edizione particolare, perché a fronte del 4/5 femminile in termini di qualificate si registra l ...