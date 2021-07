LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: va via la fuga con otto corridori (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42 Ricordiamo i fuggitivi: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Orluis Aular (Venezuela), Paul Daumont (Burkina Faso) e Elchin Asadov (Azerbaijan). 4.39 Cambi regolari per gli otto attaccanti. 4.36 220 chilometri al traguardo, corsa ancora lunghissima. 4.32 All’attacco troviamo: Sagan (SVK), Dlamini (RSA), Grosu (ROU), Kukrle (CZE), Tzortzakis (GRE), Aular (VEN), Wang (CHN) e Asadov (AZE). 4.29 I fuggitivi hanno già un vantaggio di oltre 2? sul gruppo. 4.27 Prosegue molto tranquilla la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.42 Ricordiamo i fuggitivi: Juraj Sagan (Slovacchia), Nic Dlamini (Sud Africa), Eduard Michael Grosu (Romania), Michael Kukrle (Repubbica Ceca), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Orluis Aular (Venezuela), Paul Daumont (Burkina Faso) e Elchin Asadov (Azerbaijan). 4.39 Cambi regolari per gliattaccanti. 4.36 220 chilometri al traguardo, corsa ancora lunghissima. 4.32 All’attacco troviamo: Sagan (SVK), Dlamini (RSA), Grosu (ROU), Kukrle (CZE), Tzortzakis (GRE), Aular (VEN), Wang (CHN) e Asadov (AZE). 4.29 I fuggitivi hanno già un vantaggio di oltre 2? sul gruppo. 4.27 Prosegue molto tranquilla la ...

