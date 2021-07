Le discoteche restano chiuse | proteste e ricorsi dei gestori

Advertising

RosaGentile_5 : RT @itsmwengo: “le discoteche restano chiuse” le serate che vengono fatte da fine maggio: - xpeoplelikeus : RT @itsmwengo: “le discoteche restano chiuse” le serate che vengono fatte da fine maggio: - FraFlowers : RT @ceofbooks: Le discoteche che restano chiuse onestamente grandissima vittoria - Santuz15 : RT @itsmwengo: “le discoteche restano chiuse” le serate che vengono fatte da fine maggio: - _Aldarion_ : RT @itsmwengo: “le discoteche restano chiuse” le serate che vengono fatte da fine maggio: -

Ultime Notizie dalla rete : discoteche restano

Il nuovo decreto legge covid estende l'utilizzo del green pass per l'accesso a bar e ristoranti al chiuso e a manifestazioni sportive e culturali, ma le sale da ballo non potranno riaprire. Istituito ......prima perché guarito da sei mesi Lo prevede il nuovo decreto legge covid che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta prevista già nelle prossime orechiuse lema ...Governo, nella Lega c’è “profonda irritazione” per M5S, che promette sfaceli sulla riforma della giustizia, e Pd che pensa "solo" al Ddl Zan e alle tasse ..."Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedi 22 luglio e che entrerà in vigore in vigore dal 6 agosto 2021, provocherà inevitabilmente, decise complicazioni ...