Il Signore degli Anelli | Orlando Bloom riprende arco e frecce 20 anni dopo | Ci so ancora fare

A 20 anni dal debutto de Il Signore degli Anelli al cinema, Orlando Bloom è tornato ad usare arco e frecce, nello stile del suo personaggio, Legolas: ecco il video condiviso su Instagram. La star de Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom ha pubblicato un video di se stesso mentre usa arco e frecce, proprio come faceva il personaggio di Legolas da lui interpretato nei film di Peter Jackson, uscito nelle sale 20 anni fa.

