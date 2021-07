«Giustizia per Youns», la rabbia degli italiani stranieri a Voghera (Di sabato 24 luglio 2021) «Youns doveva essere curato, non ammazzato. Anche noi siamo italiani e io so che gli italiani ci aiuteranno ad avere Giustizia. Non si può rispondere a un pugno con uno sparo». Bahija El Bousettaoui, sorella dell’uomo ucciso martedì sera a Voghera dall’assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici, parla davanti alla folla che riempie piazza Meardi e che grida «assassino, assassino», a pochi passi dall’ingresso del bar Ligure dove il fratello è stato colpito da un proiettile. LA DONNA, ATTORNIATA dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 luglio 2021) «doveva essere curato, non ammazzato. Anche noi siamoe io so che glici aiuteranno ad avere. Non si può rispondere a un pugno con uno sparo». Bahija El Bousettaoui, sorella dell’uomo ucciso martedì sera adall’assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici, parla davanti alla folla che riempie piazza Meardi e che grida «assassino, assassino», a pochi passi dall’ingresso del bar Ligure dove il fratello è stato colpito da un proiettile. LA DONNA, ATTORNIATA dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Protesta a Voghera per Youns, i manifestanti: "Piazza piena di telecamere, fuori il video completo" Lo ha detto una delle numerose persone che hanno partecipato manifestazione organizzata a Voghera per chiedere giustizia per Youns El Bossettaoui, il 39ene marocchino ucciso da un colpo di pistola ...

Voghera, presidio in piazza Meardi: «Chiediamo giustizia per Youns» Corriere della Sera Riforma giustizia, Letta “Siamo all’ultimo miglio” “Siamo all’ultimo miglio di definizione degli aggiustamenti, al termine dei quali si arriverà al voto di fiducia. Sono fiducioso sul fatto che il voto alla fine troverà tutta la maggioranza unita”. Lo ...

