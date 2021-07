Trieste | 16enne e 26enne morti per overdose di metadone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trieste 16enne

Fanpage.it

commenta Un ragazzo di 16 anni e un giovane di 26 sono morti ain occasioni diverse e a poche ore di distanza per presunte overdose di metadone. Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Questura, così come su un terzo morto, un giovane di 28 ...Vengono persone da Lignano, Ventimiglia e, passando per Roma, Napoli, fino a Bari. Si parte ... proprio per ricordare la memoria deldi Rimini morto dopo un'immersione al largo nelle ...Un ragazzo di 16 anni e un giovane di 26 sono morti a Trieste in occasioni diverse e a poche ore di distanza per presunte overdose di metadone. Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Quest ...TRIESTE. Due ragazzi morti per overdose di metadone in poche ore, a cui si aggiunge una terza morte sospetta, quella di un 27enne trovato senza vita a San Giacomo nel pomeriggio di venerdì 23 luglio.