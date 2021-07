Tokyo 2020 | rimpatriato l’ugandese in fuga | ora andrà in terapia

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) Julius Ssekitoleko è stato. Il ventenne pesista ugandese, una volta arrivato acon la delegazione olimpica, si era dileguato alla ricerca di una “vita migliore” dopo la mancata qualificazione per la sua gara. Il ministro degli Esteri dell’Uganda Henry Okello Oryem martedì l’ha definita “una condotta inaccettabile e un tradimento“. Atteso all’aeroporto di Entebbe da ufficiali governativi, come ha spiegato l’esecutivo in una nota l’atleta ha “violato il codice di condotta” della squadra olimpica ugandese e ora “in”. Il governo si è detto “impegnato nella riabilitazione” di Ssekitoleko, per ...