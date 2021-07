The Last of Us di HBO avrà la celebre Anna Torv di Fringe e Mindhunter nel ruolo di Tess (Di venerdì 23 luglio 2021) Anna Torv, la star di Fringe e Mindhunter, si è unita al cast di The Last of Us di HBO. Variety riferisce che l'attrice interpreterà Tess nello show. Nel gioco, Tess è il partner criminale di Joel prima che l'eroe del primo gioco attraversi il paese con Ellie per aiutare a fermare un'apocalisse zombie. I fan potrebbero conoscere Torv per il suo ruolo da protagonista come Olivia Dunham in Fringe e per la sua interpretazione in Mindhunter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021), la star di, si è unita al cast di Theof Us di HBO. Variety riferisce che l'attrice interpreterànello show. Nel gioco,è il partner criminale di Joel prima che l'eroe del primo gioco attraversi il paese con Ellie per aiutare a fermare un'apocalisse zombie. I fan potrebbero conoscereper il suoda protagonista come Olivia Dunham ine per la sua interpretazione in. Leggi altro...

