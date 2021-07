Tale e Quale Show, Carlo Conti svela i nomi dei concorrenti e i cambiamenti in giuria (Di venerdì 23 luglio 2021) Fino ad alcune ore fa circolavano diverse indiscrezioni su chi avrebbe fatto parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. A darne conferma ci ha pensato il conduttore, Carlo Conti; tramite delle stories Instagram ha svelato ai follower i nomi ufficiali. Conti ha anche anticipato che la giuria non sarà la stessa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 luglio 2021) Fino ad alcune ore fa circolavano diverse indiscrezioni su chi avrebbe fatto parte del cast della prossima edizione di. A darne conferma ci ha pensato il conduttore,; tramite delle stories Instagram hato ai follower iufficiali.ha anche anticipato che lanon sarà la stessa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

