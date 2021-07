Paura per Giulia Stabile, incidente per la vincitrice di Amici: Ecco come sta (Di venerdì 23 luglio 2021) La vincitrice di Amici ha subito un infortunio durante la giornata di ieri. Giulia Stabile era alle prove e si è dovuta fermare immediatamente. Giulia Stabile (Instagram)Dal primo giorno che è entrata nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, Giulia Stabile si è fatta apprezzare dal pubblico. La sua spontaneità ed il suo talento l’hanno portata a vincere l’edizione numero 20 del talent show di Canale 5. Un percorso televisivo, però, che non si è chiuso con la fine del programma. Infatti, Giulia, sarà ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladiha subito un infortunio durante la giornata di ieri.era alle prove e si è dovuta fermare immediatamente.(Instagram)Dal primo giorno che è entrata nella scuola di “di Maria De Filippi”,si è fatta apprezzare dal pubblico. La sua spontaneità ed il suo talento l’hanno portata a vincere l’edizione numero 20 del talent show di Canale 5. Un percorso televisivo, però, che non si è chiuso con la fine del programma. Infatti,, sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ZZiliani : Grandioso. Rendo noto di aver bloccato 11 mila sgherri, o semplici idioti, che m’infamano con la fake news Montero… - carlogubi : Il prode e indomito camerata Di Stefano s'è bagnato il pannolino per paura della punturina e ora fa i capricci. - stereomatto : @Sirio14585266 Si, chiaro che quando è necessaria la radiografia si deve fare, parlavo di tutti quegli esami inutil… - erporomarchese : RT @Dio: No Paura Day è un nome azzeccatissimo, riassume bene il concetto: per quante cazzate tu possa fare ti cureranno gratis comunque, q… -