Patto Stabilità, Hahn (UE): dopo sospensione pensare a futuro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’economia europea è in ripresa molto più velocemente di quanto previsto in precedenza, per questo recentemente abbiamo rivisto le nostre stime. La cosa più importante è concentrarsi sull’implementazione e sull’utilizzo corretto dei fondi europei. Penso ci siano ancora dei rischi se si parla di quarta ondata, ma ora siamo ben preparati per quanto riguarda i vaccini e la loro distribuzione. Ma è anche necessario, sia in Europa che altrove, convincere le persone che sono ancora riluttanti a farsi vaccinare. E’ importante spingere e promuovere le vaccinazioni , perchè sono essenziali anche per la ripresa economica”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il commissario Ue al Bilancio, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’economia europea è in ripresa molto più velocemente di quanto previsto in precedenza, per questo recentemente abbiamo rivisto le nostre stime. La cosa più importante è concentrarsi sull’implementazione e sull’utilizzo corretto dei fondi europei. Penso ci siano ancora dei rischi se si parla di quarta ondata, ma ora siamo ben preparati per quanto riguarda i vaccini e la loro distribuzione. Ma è anche necessario, sia in Europa che altrove, convincere le persone che sono ancora riluttanti a farsi vaccinare. E’ importante spingere e promuovere le vaccinazioni , perchè sono essenziali anche per la ripresa economica”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il commissario Ue al Bilancio, ...

Advertising

CaloreGiacomo : @fdragoni Ma allora a sto punto, se si è rivelato essere un bugiardo come Conte.. come devo capire tutte le sue est… - VerniereDi : @SkyTG24 Dove l'avete pescato costui(Hahn)?C'è qualcuno che gli dice dove può infilarselo il patto di stabilità,rig… - berttrauttman : Il patto di stabilità, ha di fatto impedito che si potesse fare lavori grossi L'unico lavoro fatto con un progetto… - savonanews : Comuni, il 1° gennaio 2023 torna il 'Patto di stabilità' - IvanBrunetti2 : @AurelianoStingi Come cosa sto dicendo ?? essere liberi di uscire dal vincolo del Patto di Stabilità quando acquisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Stabilità Hahn: 'Il PNRR italiano un ottimo programma, ora l'attuazione'. Nel mese di agosto l'anticipo di 25 miliardi di euro Il commissario al Bilancio, in visita in Italia, giudica molto positivamente il recovery nazionale e ripone molta fiducia in Draghi per la sua riuscita. Sul patto di stabilità serve un apporccio realistico ma bisogna tornare a tagliare il ...

"L'Unione Europea si sta dimostrando all'altezza della crisi, pur con tutti i suoi difetti" Poi via via abbiamo capito la profondità della crisi negli stati membri e sospeso sia le vecchie regole del patto di stabilità e crescita, inadatte ad affrontare l'emergenza, sia le regole sugli ...

Patto Stabilità, Hahn (UE): dopo sospensione pensare a futuro Teleborsa Il commissario al Bilancio, in visita in Italia, giudica molto positivamente il recovery nazionale e ripone molta fiducia in Draghi per la sua riuscita. Suldiserve un apporccio realistico ma bisogna tornare a tagliare il ...Poi via via abbiamo capito la profondità della crisi negli stati membri e sospeso sia le vecchie regole deldie crescita, inadatte ad affrontare l'emergenza, sia le regole sugli ...