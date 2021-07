Omicidio Vassallo, Antimafia a Pollica: “Impegno per la verità” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – “Poco dopo la fine dell’estate produrremo una relazione che farà delle critiche e dirà forse alcune verità che differiscono dalle fonti pubbliche le quali hanno riportato finora alcuni fatti che non corrispondono a ciò che è successo davvero“. Lo ha detto il parlamentare Luca Migliorino, coordinatore della delegazione della Commissione parlamentare Antimafia che quest’oggi ha compiuto un sopralluogo sui luoghi dell’Omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, assassinato il 5 settembre del 2010. L’inchiesta sul delitto non si è ancora conclusa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Poco dopo la fine dell’estate produrremo una relazione che farà delle critiche e dirà forse alcuneche differiscono dalle fonti pubbliche le quali hanno riportato finora alcuni fatti che non corrispondono a ciò che è successo davvero“. Lo ha detto il parlamentare Luca Migliorino, coordinatore della delegazione della Commissione parlamentareche quest’oggi ha compiuto un sopralluogo sui luoghi dell’del sindaco di, Angelo, assassinato il 5 settembre del 2010. L’inchiesta sul delitto non si è ancora conclusa ...

