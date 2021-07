Omar Pedrini ancora convalescente, rinviate tutte le date fino a fine luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) BRESCIA – “È con profondo dispiacere che devo comunicarvi il rinvio delle date annunciate almeno fino a fine luglio. La convalescenza per questo tipo di interventi, come potete immaginare, prevede una serie di passaggi e di controlli. Ed è in questo percorso, pur avendo sperato fino all’ultimo, che ho dovuto rendermi conto dalle risultanze cliniche qui all’Ospedale S. Orsola di Bologna, che non avrei potuto presentarmi a voi nella forma adeguata. Ho provato cautamente con i reading come esperimenti isolati, ma per appuntamenti più grandi, coinvolgenti e impegnativi, mi viene consigliato un altro pit stop ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) BRESCIA – “È con profondo dispiacere che devo comunicarvi il rinvio delleannunciate almeno. La convalescenza per questo tipo di interventi, come potete immaginare, prevede una serie di passaggi e di controlli. Ed è in questo percorso, pur avendo speratoall’ultimo, che ho dovuto rendermi conto dalle risultanze cliniche qui all’Ospedale S. Orsola di Bologna, che non avrei potuto presentarmi a voi nella forma adeguata. Ho provato cautamente con i reading come esperimenti isolati, ma per appuntamenti più grandi, coinvolgenti e impegnativi, mi viene consigliato un altro pit stop ...

Ultime Notizie dalla rete : Omar Pedrini Atmosfere blues&soul con Marina Santelli a Guastalla Giancarlo Zucchi - ha suonato e collaborato, in studio e dal vivo, con artisti come Omar Pedrini, Sonohra, Ale e Franz. Alberto Pavesi - Ha suonato con vari artisti internazionali tra cui Gloria ...

Alessio Boni e Marcello Prayer, un omaggio ad Alda Merini La Spezia - A causa del protrarsi della convalescenza di Omar Pedrini, lo spettacolo "66' - 67'" previsto sabato 24 luglio nell'ambito della rassegna La Spezia Estate Festival sarà sostituito da "Canto degli esclusi " concertato a due per Alda Merini", che ...

