Monaco 1972, quando le Olimpiadi si macchiano di sangue (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 23 luglio del 2021, il Giappone apre un'olimpiade senza pubblico. Mai, né nell'antica Grecia e né in epoca moderna, gli atleti hanno gareggiato senza la presenza di persone sugli spalti. Il coronavirus entra così di prepotenza nello spirito dei Giochi. Non è però la prima volta che le competizioni olimpiche sono costrette a lasciare InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Monaco 1972 Morto a 84 anni Jean - Pierre Jaussaud: vinse Le Mans con Pironi - FormulaPassion.it Campione di Francia F3 nel 1970 (vittoria a Monaco), secondo nel Campionato Europeo F2 dietro Mike Hailwood nel 1972, questo pilota taglia fantino, che aveva attraversato la Manica per imparare a ...

