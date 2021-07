Massimo Boldi, una vita dedicata alla comicità (Di venerdì 23 luglio 2021) Massimo Boldi è sicuramente tra gli attori comici più amati del nostro Paese. Il suo talento spazia in tutto il panorama cinematografico e televisivo, essendo anche un produttore e conduttore. Nato il 23 luglio del 1945, oggi il ‘re’ dei cinepanettoni spegnerà 76 candeline. Un gran traguardo in una vita fatta di tanti successi. L’attore … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 luglio 2021)è sicuramente tra gli attori comici più amati del nostro Paese. Il suo talento spazia in tutto il panorama cinematografico e televisivo, essendo anche un produttore e conduttore. Nato il 23 luglio del 1945, oggi il ‘re’ dei cinepanettoni spegnerà 76 candeline. Un gran traguardo in unafatta di tanti successi. L’attore … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

