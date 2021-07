Lutto per l’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta (Di venerdì 23 luglio 2021) l’ex difensore del Milan e oggi opinionista di Skysport ha perso la madre morta in un tragico incidente in auto La madre di Alessandro “Billy” Costacurta è morta all’età di 87 anni stamattina. La donna si chiamava Margherita Beccegato e ha perso la vita in un incidente d’auto. Stando alle descrizioni dei soccorritori, l’utilitaria guidata dalla donna è finita fuori strada a Cavaria con Premezzo, paese a Sud del capoluogo sulla strada che porta a Gallarate, contro una cancellata. Una volta raggiunta, la donna non rispondeva agli appelli di chi la soccorreva. In un prima ricostruzione del ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021)dele oggi opinionista di Skysport ha perso la madre morta in un tragico incidente in auto La madre diè morta all’età di 87 anni stamattina. La donna si chiamava Margherita Beccegato e ha perso la vita in un incidente d’auto. Stando alle descrizioni dei soccorritori, l’utilitaria guidata dalla donna è finita fuori strada a Cavaria con Premezzo, paese a Sud del capoluogo sulla strada che porta a Gallarate, contro una cancellata. Una volta raggiunta, la donna non rispondeva agli appelli di chi la soccorreva. In un prima ricostruzione del ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lutto per Alessandro Costacurta: incidente in auto, morta la madre dell'ex difensore - matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - vincenzoBrugal1 : Si usa dire che per elaborare un lutto ci vogliono due anni. È un luogo comune antipatico, un modo lezioso per dire… - anathemahogws : Per curare il mio lutto inizierò la canzone di Achille - cristinascat10 : RT @elisa_m97: Non sono una sceneggiatrice né un’esperta di cinema, ma io ancora non ho elaborato questo lutto. Per me la morte del conte F… -