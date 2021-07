Libero De Rienzo, commozione per l’ultimo saluto: i funerali dell’attore (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha avuto luogo oggi l’ultimo triste addio all’attore Libero De Rienzo: profonda commozione al funerale, l’ultimo saluto per lui. Libero De Rienzo, Fonte foto: GettyImagesLa notizia della dolorosa e triste scomparsa di Libero De Rienzo ha sconvolto tutto il mondo del cinema e non solo: oggi hanno avuto luogo i funerali dell’amato attore, la cerimonia ha visto i presenti dare l’addio e l’ultimo saluto all’amato attore partenopeo. È una morte che ha gettato ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha avuto luogo oggitriste addio all’attoreDe: profondaal funerale,per lui.De, Fonte foto: GettyImagesLa notizia della dolorosa e triste scomparsa diDeha sconvolto tutto il mondo del cinema e non solo: oggi hanno avuto luogo idell’amato attore, la cerimonia ha visto i presenti dare l’addio eall’amato attore partenopeo. È una morte che ha gettato ...

Advertising

Corriere : I funerali di Libero De Rienzo a Paternopoli, girasoli sulla bara per l’ultimo saluto all’attore - fanpage : Un rito funebre breve e la bara ricoperta di enormi girasoli. L'ultimo commovente saluto a Libero De Rienzo - virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - infoitcultura : L’addio a Libero De Rienzo, i funerali a Paternopoli, in Irpinia - infoitcultura : Libero De Rienzo, la cugina: “Quella malinconia negli occhi per la madre mai conosciuta” -