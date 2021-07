Lea Cuccaroni | «Non vergogniamoci quando ci sentiamo persi»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 luglio 2021) Ammettere di perdersi è, per Lea Cuccaroni, il modo migliore per ritrovarsi. «Non c’è niente di male nel sentirsi persi. Mi sono colpevolizzata molto in passato per sentirmi confusa fino a quando ho capito che non c’era niente di sbagliato nell’avere dei dubbi e nel fermarmi un attimo per conoscermi meglio» racconta al telefono Lea, youtuber, influencer e creator digitale che ha scelto di dedicare il suo primo romanzo, Quasi settembre, pubblicato da Mondadori, proprio a questo tema, costruendo una trama intorno a una ragazza, Ludovica, che si sente persa dapprima nella sua relazione con Paolo, più grande di lei, e poi nella scelta del suo percorso di studi. A Cuccaroni, 21 anni, quest’ultimo aspetto è successo davvero: «L’idea del libro mi è venuta a marzo del 2020. In quel periodo ho fatto il test di ammissione per l’università e ho sentito di aver concluso una fase di confusione interiore che, però, volevo in qualche modo buttare fuori per sentirmi più vicina alle persone che attraversano un momento di indecisione».