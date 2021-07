Inter, Radu: «Giocare da Campioni d’Italia è bellissimo ma difficile» (Di venerdì 23 luglio 2021) Ionut Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: queste le parole del portiere nerazzurro dal ritiro ad Appiano Gentile Ionut Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: queste le parole del portiere nerazzurro. RITIRO – «Sta andando davvero bene, dopo più di un mese di vacanza tornare non è facile ma facendo un po’ di preparazione prima di iniziare adesso mi trovo davvero bene». DIFENDERE LO SCUDETTO – «È sempre difficile perché tutte le squadre che giocano contro l’Inter ce la mettono tutta, adesso sarà ancora più difficile ma anche più bello perché scendere in campo da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ionutha parlato ai microfoni diTv: queste le parole del portiere nerazzurro dal ritiro ad Appiano Gentile Ionutha parlato ai microfoni diTv: queste le parole del portiere nerazzurro. RITIRO – «Sta andando davvero bene, dopo più di un mese di vacanza tornare non è facile ma facendo un po’ di preparazione prima di iniziare adesso mi trovo davvero bene». DIFENDERE LO SCUDETTO – «È sempreperché tutte le squadre che giocano contro l’ce la mettono tutta, adesso sarà ancora piùma anche più bello perché scendere in campo da ...

Advertising

Inter : ?? | TRIPLICE FISCHIO! Ranocchia segna il rigore decisivo dopo le due straordinarie parate di Radu I nerazzurri… - TUTTOJUVE_COM : Inter, Radu: 'Bellissimo scendere in campo da campioni d'Italia' - junews24com : Radu si gode lo Scudetto: «Scendere in campo da Campioni d'Italia è bellissimo» - - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Ionut #Radu ha parlato ai microfoni di Inter-Tv facendo un focus sulla preparazione in corso e sulla prossima stagione In… - internewsit : Ionut #Radu ha parlato ai microfoni di Inter-Tv facendo un focus sulla preparazione in corso e sulla prossima stagi… -