Festival dei Teatri in Pietra | Enea Scala e il coro Lirico Siciliano nell' omaggio a Di Stefano

Advertising

ItalyMFA : Un’immersione nelle atmosfere cavalleresche per “Estate all’italiana Festival”, che propone la “Rapsodia fantastica… - ItalyMFA : “La Creazione” di Franz Joseph Haydn apre la 47° ed. del Festival Valle dell’Itria: lo spettacolo è uno dei moltiss… - StreetNews24 : San Donato. MINI è Title Partner di MINI presents Water World Music Festival, il mega evento unico nel suo genere p… - elisadallarche : RT @CSSUdine: 24 luglio #Roma #TeatroIndia Festival Contemporaneo Futuro #Kafka e la bambola viaggiatrice #FabrizioPallara Kafka s’inventa… - elisadallarche : RT @CSSUdine: 24 luglio #Roma #TeatroIndia Festival Contemporaneo Futuro #Kafka e la bambola viaggiatrice #FabrizioPallara Kafka s’inventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival dei

Virtù Quotidiane

...ParcoCerchi (Ingresso libero, Info 329 419 9387, www.terredicoriano.it), mentre a Cervia, in Piazza Garibaldi, "Elio canta e recita Enzo Jannacci", evento organizzato da "Ravenna", in ...DOMODOSSOLA - 23 - 07 - 2021 - Nuovo appuntamento, stasera (ore 21.15) con Oxilia. Nella suggestiva cornice di Palazzo san Francesco Andrea Gattinoni indaga il temasette vizi capitali in Dante Alighieri. Tra tradizioni medievali, numeorologia ne sortisce un viaggio ...Martedì sul palco del Ristori recital dell’attrice Nieri e del violoncellista Rossi. Sarà presentato il volume curato dal critico Canzian e dal fotografo d’Agostino ...Il Pomigliano Jazz in Campania, per la sua ventiseiesima edizione, torna a luglio e riparte con uno dei suoi appuntamenti ... ebraica e quella napoletana. Il festival si sposta domenica all ...