Esclusiva | Jallow | sirene ungheresi Accordo vicino con il MOL Fehervar

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 luglio 2021) Laminpuò lasciare il Vicenza. Nelle ultimissime ore è arrivata un’offerta concreta daglidel MOLFC, trattativa in stato avanzato e che ha buone possibilità di andare in porto. Il Vicenza sta per accettare una proposta in prestito con diritto di riscatto per l’attaccante classe ‘95. Foto: Twitter Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.