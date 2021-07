“Chiellinigkeit”: in Germania hanno coniato una nuova parola dedicata a Chiellini (Di venerdì 23 luglio 2021) La vittoria dell’Italia agli Europei, e il modo in cui è arrivata, ha sorpreso molti non solo in Italia. Anche all’estero, la facilità e la serenità con cui gli Azzurri, soprattutto nelle prime partite, sono riusciti a superare gli avversari e mantenere un clima disteso dentro e fuori dagli spogliatoi ha conquistato molti sostenitori, anche insospettabili. Un campionato europeo perfetto, con la squadra perfetta e l’allenatore perfetto: la sintesi del settimanale tedesco Die Zeit, che ha trovato in Giorgio Chiellini il principale rappresentante di quello stile rilassato che ha catturato l’attenzione di migliaia di appassionati. “Non un difensore, ma uno stile di vita”, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) La vittoria dell’Italia agli Europei, e il modo in cui è arrivata, ha sorpreso molti non solo in Italia. Anche all’estero, la facilità e la serenità con cui gli Azzurri, soprattutto nelle prime partite, sono riusciti a superare gli avversari e mantenere un clima disteso dentro e fuori dagli spogliatoi ha conquistato molti sostenitori, anche insospettabili. Un campionato europeo perfetto, con la squadra perfetta e l’allenatore perfetto: la sintesi del settimanale tedesco Die Zeit, che ha trovato in Giorgioil principale rappresentante di quello stile rilassato che ha catturato l’attenzione di migliaia di appassionati. “Non un difensore, ma uno stile di vita”, ...

Advertising

Sport_Fair : In Germania tutti pazzi per #Chiellini: coniata una nuova parola in tedesco, ecco cosa vuol dire #Chiellinigkeit - infoitsport : Chiellinigkeit: in Germania inventano una parola su Chiellini. Cosa succede - Bonu4L : RT @ChiamarsiBomber: Dopo Euro 2020 in Germania è stato coniato il termine #Chiellinigkeit, ossia “guardare alle cose in modo un po’ più le… - ILOVEPACALCIO : Tutti pazzi per Chiellini in Germania. Inventata una parola in onore del difensore azzurro: Chiellinigkeit - Ilovep… - SnakEnea : RT @ChiamarsiBomber: Dopo Euro 2020 in Germania è stato coniato il termine #Chiellinigkeit, ossia “guardare alle cose in modo un po’ più le… -