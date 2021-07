Can Yaman e Diletta Leotta, storia al capolinea? L’indiscrezione impazza sul web (Di venerdì 23 luglio 2021) La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe giunta al capolinea, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dal web. A lanciare la notizia bomba ci avrebbe pensato Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram. L”investigatore social’ avrebbe ricevuto infatti alcune segnalazioni secondo le quali i due si sarebbero già lasciati e avrebbero anche finito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 luglio 2021) Lad’amore tra Cansarebbe giunta al, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dal web. A lanciare la notizia bomba ci avrebbe pensato Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram. L”investigatore social’ avrebbe ricevuto infatti alcune segnalazioni secondo le quali i due si sarebbero già lasciati e avrebbero anche finito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Diletta Leotta, è finita con Can Yaman. La voce su un oscuro segreto - decemvber16 : Raga ho incontrato Can Yaman e niente anche se non riguarda gli sconnessi mi andava di condividerlo con voi… - Frances50134141 : Volevo solo dirvi che Can Yaman è a Otranto e io sono a casa, ciao….. #otranto #CanYaman - GIUSY09829321 : @Illegal_Fuxia Bellissimo ?? ?? sai chi mi segue su Twitter?? Nientemeno che Can yaman!! L'ho bloccato subito è un cr… - Barbara08394573 : RT @Irisflorecilla: Can Yaman Mania, il profumo della passione è arrivato ?? #CanYaman #CanYamanManiaPerfume -