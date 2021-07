Calciomercato Lazio, sondato un difensore della Fiorentina (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime ore di Calciomercato il nome del capitano della Fiorentina German Pezzella è stato avvicinato alla Lazio. Il difensore è in scadenza di contratto, il quale termina nel 2022. Dopo la vittoria della Copa America con la sua Argentina il difensore viola ha ricevuto diverse offerte, sia in Serie A che fuori. Fra i diversi club che sembrano interessati al classe 1991 Viola è la Lazio. I biancocelesti però non avrebbero ancora presentato nessuna offerta ufficiale sul tavolo di Barone e Pradè. La notizia è stata inizialmente riportata da “La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime ore diil nome del capitanoGerman Pezzella è stato avvicinato alla. Ilè in scadenza di contratto, il quale termina nel 2022. Dopo la vittoriaCopa America con la sua Argentina ilviola ha ricevuto diverse offerte, sia in Serie A che fuori. Fra i diversi club che sembrano interessati al classe 1991 Viola è la. I biancocelesti però non avrebbero ancora presentato nessuna offerta ufficiale sul tavolo di Barone e Pradè. La notizia è stata inizialmente riportata da “La ...

