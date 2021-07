Calciomercato Atalanta, a Gasperini piace molto un difensore della Serie A (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci sono ancora molte trattative in ballo tra cessioni e acquisti per il Calciomercato dell’Atalanta. Nelle ultime ore la Dea ha effettuato un sondaggio per German Pezzella della Fiorentina. Non è un mistero, i bergamaschi stanno cercando di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, in cui saranno nuovamente impegnati in Champions League. Per questo, la dirigenza vuole regalare a Gasperini una rosa completa e competitiva che possa migliorare, se possibile, quanto di buono fatto nelle ultime stagioni. Calciomercato Atalanta, i nomi per la difesa Nelle ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci sono ancora molte trattative in ballo tra cessioni e acquisti per ildell’. Nelle ultime ore la Dea ha effettuato un sondaggio per German PezzellaFiorentina. Non è un mistero, i bergamaschi stanno cercando di rinforzare la difesa in vistaprossima stagione, in cui saranno nuovamente impegnati in Champions League. Per questo, la dirigenza vuole regalare auna rosa completa e competitiva che possa migliorare, se possibile, quanto di buono fatto nelle ultime stagioni., i nomi per la difesa Nelle ...

