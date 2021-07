Borsa: Milano bene intonata, in luce A2a e Stm (Di venerdì 23 luglio 2021) Piazza Affari temina le settimana in positivo (Ftse Mib +1,29%) in linea con le altre Borse europee e con Wall Street dove le trimestrali vedono gli utili battere le attese. La conferma, giovedì, da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Piazza Affari temina le settimana in positivo (Ftse Mib +1,29%) in linea con le altre Borse europee e con Wall Street dove le trimestrali vedono gli utili battere le attese. La conferma, giovedì, da ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano bene intonata, in luce A2a e Stm: Terna promossa da Bank of America, debole Mps - zazoomblog : Borsa: Milano chiude in rialzo (+129%) - #Borsa: #Milano #chiude #rialzo - Nikolao28185737 : RT @chiaralucetw: L’ultima di media e Governo per giustificare il #greenpass? Accollare a chi non si è vaccinato il crollo della borsa di M… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,29%): Indice Ftse Mib a 25.124 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano verso chiusura ottava in rialzo su WS, trimestrali, bene banche, scivola Tim - -