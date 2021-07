Belen | “spavento passato” | il commento di Sabrina Ferilli

(Di venerdì 23 luglio 2021)Rodriguez nei giorni scorsi è stata vittima di un malore durante le registrazioni di Tu sì que vales, ma la paura è già passata: la conduttrice è tornata al lavoro in piena forma, accolta da tutti con gioia. (Instagram)Negli ultimi giorni le condizioni di salute diRodriguez hanno fatto preoccupare tutti i suoi fans. La showgirl argentina a pochi giorni dalla nascita della piccola Luna Marì aveva ripreso subito a lavorare prendendo parte alle riprese di Tu sì que vales, il programma di Canale 5 che presenta da ormai alcuni anni. Proprio negli studi Mediaset la conduttrice ha avuto un mancamento improvviso, che l’ha costretta a interrompere il ...

Belen Rodriguez, spavento per la conduttrice: le parole rassicurano

La piccola Luna Marì è nata soltanto da poche ore e già ha fatto prendere un terribile spavento ai suoi genitori: papà Antonino Spinalbese e mamma Belen Rodriguez hanno visto la loro bimba portata d'... Standing ovation per Belen Rodriguez che, ritornata in studio dopo il brutto incidente, è accolta dall'affetto del pubblico.