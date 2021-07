Amici: Rosa Di Grazia balla sulle note di 'Black' di Aka7even (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 21, Rosa Di Grazia ha mostrato a tutti una nuova coreografia realizzata nei giorni precedenti insieme a Mattia Tuzzolino. Il noto coreografo ha infatti pensato per lei alcuni splendidi passi da ballare sulle note della canzone 'Black' di Aka7even. La coreografia di Rosa sulle note di 'Black' di Aka7even Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 20, è stata spesso duramente criticata dalla professoressa ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 21,Diha mostrato a tutti una nuova coreografia realizzata nei giorni precedenti insieme a Mattia Tuzzolino. Il noto coreografo ha infatti pensato per lei alcuni splendidi passi daredella canzone '' di. La coreografia didi '' diDi, ballerina di20, è stata spesso duramente criticata dalla professoressa ...

