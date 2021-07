Affari multi-milionari e l’eredità di Lady D | i tabloid fanno i conti in tasca a Harry e Meghan

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Icercano di calcolare i guadagni di, sommando i contrattiappena firmati ediDiana. Sin dal momento in cui i duchi del Sussex hanno deciso di fare un passo indietro dai loro obblighi reali, hanno precisato che si sentivano pronti anche ad ottenere l’indipendenza economica dalla corona. Nei giorni scorsi è stato rivelato che la coppia di ex reali più famosa del mondo ha donato in beneficenza circa 14.5 milioni di sterline, una somma ingente che ha alimentato l’interesse sulle finanze dei due duchi. I ...