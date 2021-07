Volete i microchip europei? Allora dobbiamo riscrivere le norme sugli aiuti di Stato (Di giovedì 22 luglio 2021) La botte piena e la moglie ubriaca. L’Ue vuole competere con la Cina e il Sud Est asiatico nel mercato dei microchip, ma non vuole allentare la normativa sugli aiuti di Stato. Così, mentre a Taipei, Seul e a Tokio c’è la fila delle grandi multinazionali del settore per investire e dar vita a nuovi impianti di produzione, l’Europa si ritrova fuori dai giochi nella più sensibile partita del post-pandemia. Ospite al Consiglio informale sulla Competitività di Lubiana, è il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a lanciare l’allarme: “Serve una riflessione sulla compatibilità tra sovranità tecnologica e ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) La botte piena e la moglie ubriaca. L’Ue vuole competere con la Cina e il Sud Est asiatico nel mercato dei, ma non vuole allentare la normativadi. Così, mentre a Taipei, Seul e a Tokio c’è la fila delle grandi multinazionali del settore per investire e dar vita a nuovi impianti di produzione, l’Europa si ritrova fuori dai giochi nella più sensibile partita del post-pandemia. Ospite al Consiglio informale sulla Competitività di Lubiana, è il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a lanciare l’allarme: “Serve una riflessione sulla compatibilità tra sovranità tecnologica e ...

