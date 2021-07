Ultime Notizie Roma del 22-07-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio c’è attesa per il Consiglio dei Ministri e la cabina di regia sui nuovi provvedimenti per il contenimento del covid-19 C’è ancora un accordo in maggioranza e nemmeno tra governo e regioni sull’utilizzo del Green pass e Sulla revisione dei parametri di passaggi di colore delle regioni Certo è che Occorre intervenire subito per evitare di trovarsi di fronte al link di nuove chiusure Questa è la linea di Palazzo Chigi le regioni chiedono di mettere in sicurezza la ripresa dell’attività fino ad oggi non consentite o limitate come eventi sportivi concerti discoteche fiere ...