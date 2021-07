Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Attraverso il sito istituzionale del Comune di Taranto, all’indirizzo https://bit.ly/3iOdRYT, è possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica per presentare domanda d’iscrizione al servizio di Trasporto scolastico.Il servizio è destinato a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, nonché agli alunni diversamente disabili residenti su tutto il territorio comunale.«Confermiamo questo servizio, insieme con la grande attenzione dell’amministrazione Melucci per il mondo della scuola – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 luglio 2021) Attraverso il sito istituzionale del Comune di Taranto, all’indirizzo https://bit.ly/3iOdRYT, è possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica per presentare domanda d’iscrizione al servizio di.Il servizio è destinato a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, nonché agli alunni diversamente disabili residenti su tutto il territorio comunale.«Confermiamo questo servizio, insieme con la grande attenzione dell’amministrazione Melucci per il mondo della scuola – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah ...

