Tracciamento spedizione (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci risiamo, un altro giro di falsi SMS che avvertono di pacchi in giacenza. Nei giorni scorsi ho fatto svariati ordini online, ed è una settimana che mi arrivano pacchi su pacchi a casa. Avevamo già parlato di questa truffa, ma avendo seguito i link con un po’ di ritardo non ero riuscito ad arrivare ai possibili colpevoli. Oggi mentre ero in piscina a nuotare – cercando di buttar giù un po’ di panza – mi è arrivato un SMS, breve ma intenso: Ciao Michelangelo, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui: http://… e un indirizzo fatto con un accorciatore di link, non avendo l’https, ma solo http . Ovviamente ... Leggi su butac (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci risiamo, un altro giro di falsi SMS che avvertono di pacchi in giacenza. Nei giorni scorsi ho fatto svariati ordini online, ed è una settimana che mi arrivano pacchi su pacchi a casa. Avevamo già parlato di questa truffa, ma avendo seguito i link con un po’ di ritardo non ero riuscito ad arrivare ai possibili colpevoli. Oggi mentre ero in piscina a nuotare – cercando di buttar giù un po’ di panza – mi è arrivato un SMS, breve ma intenso: Ciao Michelangelo, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di. Si prega di seguire le istruzioni qui: http://… e un indirizzo fatto con un accorciatore di link, non avendo l’https, ma solo http . Ovviamente ...

