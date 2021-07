Reazione a catena, è stop: perché Marco Liorni non va in onda (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi giovedì 22 luglio c’è lo stop per Reazione a catena: perché Marco Liorni non va in onda, il motivo e quando ritorna in tv su Rai 1? M. Liorni (fonte foto: Raiplay)Una trasmissione amatissima e dal grande seguito, Reazione a catena, programma dal grande successo che, come noto, va in onda nella fascia pre serale di Rai 1 e che vede in conduzione lo stimato conduttore Marco Liorni: oggi, giovedì 22 luglio non va in onda, per quale ragione e quando ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi giovedì 22 luglio c’è lopernon va in, il motivo e quando ritorna in tv su Rai 1? M.(fonte foto: Raiplay)Una trasmissione amatissima e dal grande seguito,, programma dal grande successo che, come noto, va innella fascia pre serale di Rai 1 e che vede in conduzione lo stimato conduttore: oggi, giovedì 22 luglio non va in, per quale ragione e quando ...

Dorian221190 : RT @see_lallero: Alle 19 speciale Tg1 per seguire conferenza di Draghi, salta Reazione a Catena. - akureyr1 : ma non fa reazione a catena rai 1 ti sei fatto un nemico - nastysciura : scusatemi ma oggi non c'è reazione a catena? - pioggiaIatte : ma come non fanno reazione a catena per trasmettere draghi ao conte non c’ha mai tolto il quiz preserale che è sta storia -