Puglia, dati epidemiologici in peggioramento Rapporto Gimbe (Di giovedì 22 luglio 2021) Di Francesco Santoro: dati epidemiologici in peggioramento in Puglia. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. Aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 45) e i nuovi contagi (+19,9 per cento rispetto alla scorsa settimana). E in particolare nelle province di Bari e Foggia si registra un incremento delle infezioni, rispettivamente, del 28,2 e del 67,6 per cento. Nonostante la crescita dei casi la situazione negli ospedali resta sotto controllo: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è del 3 per cento, mentre nelle ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 luglio 2021) Di Francesco Santoro:inin. È quanto emerge dal report della Fondazionesull’evoluzione della pandemia. Aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 45) e i nuovi contagi (+19,9 per cento rispetto alla scorsa settimana). E in particolare nelle province di Bari e Foggia si registra un incremento delle infezioni, rispettivamente, del 28,2 e del 67,6 per cento. Nonostante la crescita dei casi la situazione negli ospedali resta sotto controllo: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è del 3 per cento, mentre nelle ...

Advertising

RegionePuglia : #Ambiente La presentazione dei dati relativi al monitoraggio delle acque costiere di balneazione della… - NoiNotizie : #Puglia, dati epidemiologici in peggioramento. Rapporto Gimbe - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il braccialetto usa i dati satellitari per tracciare il Covid, curare i pazienti a distanza e capire le relazioni fra epi… - TgrRaiPuglia : Il braccialetto usa i dati satellitari per tracciare il Covid, curare i pazienti a distanza e capire le relazioni f… - puglianotizie24 : Coronavirus in Puglia, dati del giorno 22 luglio 2021 -