Pechino scopre il #MeToo | la pop star Kris Wu al centro delle accuse

(Di giovedì 22 luglio 2021) Continua a negare ogni responsabilità, ma i suoi maggiori sponsor – molti importanti brand di lusso – hanno interrotto ogni partnership con lui. Kris Wu, cantante trentenne famosissimo in Cina, è stato accusato di abusi sessuali da una fan diciannovenne, che afferma di non essere l’unica ad avere subito le molestie da parte dell’artista. In un’intervista rilasciata al portale di notizie cinese Netease, la presunta vittima, Du Meizhu, studentessa universitaria di Pechino, ha detto che stava cercando giustizia per otto ragazze, tra cui se stessa e due minorenni. La sua testimonianza ha suscitato un’ondata di risentimento e di solidarietà, che ha risvegliato il #MeToo in Cina, dove le accuse contro i personaggi pubblici sono consentite, ma anche frequentemente censurate.