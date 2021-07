Le difficoltà e i velleitarismi della transizione ecologica e chi prova ad affrontarli

(Di giovedì 22 luglio 2021) Da alcuni giorni, il ministro, Roberto Cingolani, è sotto attacco. Le sue interviste suscitano le proteste delle frange più ideologichemaggioranza, il Parlamento gli manda colpi di avvertimento apndo emendamenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonostante il parere negativo del Governo, i giornali raccolgono le confidenze dei parlamentari sempre più insofferenti nei suoi confronti. Ma qual è la sua colpa? Semplicemente, guardare con realismo al piano europeo per tagliare le emissioni del 55 per cento entro il 2030. Fin dal suo insediamento, Cingolani ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : difficoltà velleitarismi

Linkiesta.it

La dimensione europea si scontra invece con una seria. Non perché a questo governo ... Non per inseguiresolitari, ma per trovare soluzioni alternative che siano in quadro Nato, ...E' la verità, purtroppo, e soprattutto nei momenti dioccorre essere sinceri, coerenti e lucidi: ne ho piene le tasche e sono stufo die di autocelebrazioni'. Non usa mezzi ...