Advertising

FirenzePost : Lampedusa: altri sbarchi di clandestini, continua l’invasione, hotspot al collasso - FrancaRenatadi2 : @Plaid_Draghi Lo sa quanti contagi ci sono in Italia? 4'259 contagi . 21 decessi. Sono arrivati ancora altri migr… - Lulu79955474 : @Massimo65755300 CONDIVIDO!ANCHE OGGI ALTRI VACANZIERI SBARCATI A LAMPEDUSA - SPESE A CARICO DEGLI ITALIANI - raggingkey : SBARCANO ALTRI 200 CLANDESTINI A LAMPEDUSA - NewSicilia : Dopo un primo triage sanitario, verranno trasferiti all'hotspot dell'Isola #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa altri

cinque barconi, con un totale di 217 migranti, sono giunti a. Salgono a 10, in meno di 18 ore, gli sbarchi registratisi. Sulla prima imbarcazione intercettata dalle Fiamme Gialle ...Una quarantina di migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea che collegacon Porto Empedocle, dove arriveranno in serata.settanta migranti, di varie nazionalita', sono ...LAMPEDUSA – Ancora sbarchi di clandestini a Lampedusa, l’invasione continua. Dopo la tregua della scorsa settimana sulla più grande delle Pelagie gli approdi sono ripresi a pieno ritmo con le ...Venerdì 23 e sabato 24 luglio, le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi, Francesca Donato, Annalisa Tardino saranno a Lampedusa (Ag), per un sopralluogo all’hotspot.