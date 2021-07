Isabella Ricci col look stravolto dopo UeD: sembra un’altra (Di giovedì 22 luglio 2021) Isabella Ricci è da poco approdata su Instagram ed è da subito diventata molto attiva. La dama di Uomini e Donne considerata dai più la “rivale” ma anche la “nuova Gemma Galgani” conta già 20mila follower. Nella bio Isabella Ricci si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”. “Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente Isabella, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio”, ha scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)è da poco approdata su Instagram ed è da subito diventata molto attiva. La dama di Uomini e Donne considerata dai più la “rivale” ma anche la “nuova Gemma Galgani” conta già 20mila follower. Nella biosi definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”. “Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio”, ha scritto ...

