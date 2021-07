Incidente a Capri, il gestore del lido: “Un miracolo se non è andata peggio, c’erano tanti bimbi” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri – “Penso che San Costanzo ci abbia fatto la grazia quel vialetto su cui è precipitato il bus è la strada d’accesso alla nostra spiaggia. Di lì, tempo una ventina di minuti, sarebbero passati i bambini per guadagnare l’uscita alla fine dell’ora. Sarebbe stata una strage. Nella disgrazia, è stato un miracolo se non è andata peggio”. Questa la testimonianza del signor Leonardo Rusciano, gestore della spiaggia pubblica accanto al lido Le Ondine – alle cui spalle è precipitato il minibus dell’azienda di trasporti caprese. L’uomo ha raccontato all’Ansa il dramma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Penso che San Costanzo ci abbia fatto la grazia quel vialetto su cui è precipitato il bus è la strada d’accesso alla nostra spiaggia. Di lì, tempo una ventina di minuti, sarebbero passati i bambini per guadagnare l’uscita alla fine dell’ora. Sarebbe stata una strage. Nella disgrazia, è stato unse non è”. Questa la testimonianza del signor Leonardo Rusciano,della spiaggia pubblica accanto alLe Ondine – alle cui spalle è precipitato il minibus dell’azienda di trasporti caprese. L’uomo ha raccontato all’Ansa il dramma ...

Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - Corriere : Capri, autobus precipita a Marina Grande: ci sono feriti - paolaalighieri : RT @crocerossa: 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di tutta la… - anteprima24 : ** #Incidente a #Capri, il gestore del lido: 'Un miracolo se non è andata peggio, c'erano tanti bimbi' **… - Italia_Notizie : Precipita minibus su stabilimento balneare: l'incidente visto dal mare -