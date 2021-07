In Emilia Romagna al via la campagna “HIV, parliamone” (Di giovedì 22 luglio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Sei piccole clip per riflettere, in modo garbato e ironico, su un tema difficile e complesso come l’Hiv/Aids, che porta ancora con sè paura, stereotipi e pregiudizi. E’ il filo conduttore di “HIV, parliamone”, la nuova campagna di sensibilizzazione proposta e sviluppata da HelpAids (www.helpaids.it), portale dedicato del Servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna, a partire da un progetto promosso dal Comune e dalle Aziende (Usl e ospedaliero-universitaria) di Parma, in collaborazione con associazioni del territorio.Un’occasione importante per una realtà come ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Sei piccole clip per riflettere, in modo garbato e ironico, su un tema difficile e complesso come l’Hiv/Aids, che porta ancora con sè paura, stereotipi e pregiudizi. E’ il filo conduttore di “HIV,”, la nuovadi sensibilizzazione proposta e sviluppata da HelpAids (www.helpaids.it), portale dedicato del Servizio sanitario regionale dell’, a partire da un progetto promosso dal Comune e dalle Aziende (Usl e ospedaliero-universitaria) di Parma, in collaborazione con associazioni del territorio.Un’occasione importante per una realtà come ...

LegaSalvini : 'CARROZZE SEPARATE PER I REFRATTARI AL VACCINO'...! ?????? La proposta-choc dell'assessore alla cultura di Bonaccini i… - stebellentani : Dai dati dell’Emilia-Romagna, i nuovi contagiati sono al 95% persone non vaccinate (70% zero dosi, 25% con ciclo no… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @sbonaccini presidente Emilia-Romagna: “Il #Greenpass serve perché consente alle persone di ridurre i… - M_J_Motta : RT @ellyesse: In Emilia-Romagna anche le persone senza dimora hanno diritto al medico di base. L’Assemblea regionale ha approvato all’unan… - PallaGian : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali persistenti sull'Appennino della provincia di #Bologna e sulle province di #Reg… -