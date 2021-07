Il Covid fa ancora paura: triplicati i casi negli Usa (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Covid continua a correre: triplicati i casi negli Usa negli ultimi 21 giorni mentre la Francia è alle prese con la quarta ondata (Getty Images)Nelle ultime due settimane i casi di contagio dal Coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns Hopkins University. La media giornaliera è salita dai 13.700 nuovi contagi del 6 luglio agli oltre 37.000 nuovi casi del 20 luglio. Secondo i dati diffusi dal “New York Times”, in 14 giorni ci sono stati un balzo del 195% dei positivi e un aumento del 42% dei decessi che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilcontinua a correre:Usaultimi 21 giorni mentre la Francia è alle prese con la quarta ondata (Getty Images)Nelle ultime due settimane idi contagio dal CoronavirusStati Uniti sono: lo indicano i dati della Johns Hopkins University. La media giornaliera è salita dai 13.700 nuovi contagi del 6 luglio agli oltre 37.000 nuovidel 20 luglio. Secondo i dati diffusi dal “New York Times”, in 14 giorni ci sono stati un balzo del 195% dei positivi e un aumento del 42% dei decessi che ...

