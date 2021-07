Green Pass, zone gialle, vacanze: Draghi LIVE (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA - Il premier Mario Draghi parla in conferenza stampa dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per illustrare le misure contenute nel nuovo decreto Covid . La cabina di regia che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA - Il premier Marioparla in conferenza stampa dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per illustrare le misure contenute nel nuovo decreto Covid . La cabina di regia che ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Ghiko6 : RT @Brancaleone72: Il green pass è un app Immuni che vorrebbe farcela. - semioticmonkey : Purtroppo la mia proposta di avere il game pass al posto del green pass non è stata accolta, tra poco Draghi ne par… -