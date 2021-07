Green pass per accedere allo stadio: linee guida dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia anticipa il Consiglio dei Ministri e conferma le prime indiscrezioni: si potrà accedere allo stadio solo con il Green pass La cabina di regia sul Covid anticipa le decisione del Consiglio dei Ministri relativi al Green pass e alle nuove norme che andranno in vigore a partire dal 5 agosto. Come riporta Gazzetta.it sarà necessario il Green pass per entrare allo stadio. Green pass obbligatorio anche per palestre e piscine. La capienza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia anticipa il Consiglio dei Ministri e conferma le prime indiscrezioni: si potràsolo con ilLa cabina di regia sul Covid anticipa le decisione del Consiglio dei Ministri relativi ale alle nuove norme che andranno in vigore a partire dal 5. Come riporta Gazzetta.it sarà necessario ilper entrareobbligatorio anche per palestre e piscine. La capienza ...

