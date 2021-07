Francia, in aumento la fiducia delle imprese manifatturiere a luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – È in aumento la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di luglio. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è in crescita a 110 punti, rispetto ai 108 punti di giugno (dato rivisto da 107 punti) e contro i 107 punti attesi dagli analisti. Con 110 punti, il dato è ai massimi da aprile 2018 e si trova ben al di sopra della sua media di lungo periodo (100 punti). Al miglioramento del clima imprenditoriale hanno partecipato, in particolare, il giudizio sul portafoglio ordini complessivo ed estero, nonché il saldo sulle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – È inlafrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è in crescita a 110 punti, rispetto ai 108 punti di giugno (dato rivisto da 107 punti) e contro i 107 punti attesi dagli analisti. Con 110 punti, il dato è ai massimi da aprile 2018 e si trova ben al di sopra della sua media di lungo periodo (100 punti). Al miglioramento del clima imprenditoriale hanno partecipato, in particolare, il giudizio sul portafoglio ordini complessivo ed estero, nonché il saldo sulle ...

