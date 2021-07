Ferrari, Sainz si "allena" a Fiorano con la SF71H (Di giovedì 22 luglio 2021) Se a Silverstone è toccato a Red Bull e Aston Martin proseguire il lavoro in pista, impegnate a testare le gomme da 18 pollici Pirelli, in una delle sessioni di sviluppo programmate, a Fiorano oggi è ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) Se a Silverstone è toccato a Red Bull e Aston Martin proseguire il lavoro in pista, impegnate a testare le gomme da 18 pollici Pirelli, in una delle sessioni di sviluppo programmate, aoggi è ...

Advertising

Freddiesroy : BREAKING: la Scuderia Ferrari con il suo nuovo post su Instagram sui suoi due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc… - maron_barbara : RT @PieroLadisa: Non male per una seconda guida 'dichiarata' ?? #F1 #Sainz #Ferrari - PieroLadisa : Non male per una seconda guida 'dichiarata' ?? #F1 #Sainz #Ferrari - Nick_cannonier : ... Sottovalutatissimo. Infatti credo che se il 2020 fosse stato un anno normale, era lui, quest'anno, lì in Ferrar… - P300it : F1 | GP Gran Bretagna 2021: la gara di Carlos Sainz (Ferrari), sesto ? di Valentino Lui ?? -