Draghi: un appello a non vaccinarsi è un appello a morire (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Mario Draghi non fa sconti a chi strizza l'occhio ai 'no vax': "Gli appelli a non vaccinarsi son appelli a morire. O a far morire". Il presidente del Consiglio risponde così, in conferenza stampa, a chi cita il leader della Lega Matteo Salvini e i suoi richiami alla libertà di vaccinarsi sotto i 40 anni. E aggiunge: "senza il vaccino, si torna a chiudere tutto. E qui mi fermo". Non serve altro, d'altra parte, per capire qual è l'importanza che il premier attribuisce alla campagna vaccinale. Anche in funzione di una ripresa che sembra finalmente partita, ma che rimane una variabile dipendente della ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Marionon fa sconti a chi strizza l'occhio ai 'no vax': "Gli appelli a nonson appelli a. O a far". Il presidente del Consiglio risponde così, in conferenza stampa, a chi cita il leader della Lega Matteo Salvini e i suoi richiami alla libertà disotto i 40 anni. E aggiunge: "senza il vaccino, si torna a chiudere tutto. E qui mi fermo". Non serve altro, d'altra parte, per capire qual è l'importanza che il premier attribuisce alla campagna vaccinale. Anche in funzione di una ripresa che sembra finalmente partita, ma che rimane una variabile dipendente della ...

RobertoBurioni : “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - pietroraffa : #Draghi:'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto'. Dedicato a… - angelober43 : DRAGHI : '' Vaccinatevi subito. L'appello a non farlo ( SALVINI?!?) è un appello a morire o a far morire.. '' Orben… - MBrugnolotti : RT @FBiasin: #Draghi: 'L'appello a non vaccinarsi e un appello a morire'. Direi che è stato abbastanza chiaro. -