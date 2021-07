Continuano gli assembramenti notturni: altro locale nel mirino dei carabinieri (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano i controlli anti assembramenti dell’Arma del Comando Provinciale di Salerno. Dopo i noti eventi del “Dolce Vita” di Pontecagnano, i militari salernitani sono intervenuti su un evento tenuto da un noto esercizio del centro del capoluogo, dove intorno alla mezzanotte si erano radunati oltre 400 giovani e giovanissimi. La situazione è stata normalizzata nel giro di una mezz’ora; è stato quindi identificato il titolare del locale che verrà sanzionato ai sensi della normativa Covid. Tutta l’attività verrà quindi portata all’attenzione della Prefettura per le valutazioni del caso in ordine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –i controlli antidell’Arma del Comando Provinciale di Salerno. Dopo i noti eventi del “Dolce Vita” di Pontecagnano, i militari salernitani sono intervenuti su un evento tenuto da un noto esercizio del centro del capoluogo, dove intorno alla mezzanotte si erano radunati oltre 400 giovani e giovanissimi. La situazione è stata normalizzata nel giro di una mezz’ora; è stato quindi identificato il titolare delche verrà sanzionato ai sensi della normativa Covid. Tutta l’attività verrà quindi portata all’attenzione della Prefettura per le valutazioni del caso in ordine ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Non bene gli ultimi giorni in Inghilterra. Continuano anche ad aumentare decessi e ospedalizzazioni. - Inter : ? | PRE SEASON Continuano gli allenamenti in vista della stagione 21/22 ??? Gallery completa ??… - _the_jackal : Gli avete spiegato mille volte come si fa una videochiamata. Eppure i vostri genitori continuano a non capire e a f… - xiurotonina : io agli exols che nel 2021 continuano a trattare el dorado come l'unica canzone che gli exo abbiano mai fatto - PpPagliaro : RT @EasyInve: Il problema non è Figliuolo che continua a chiedere alle Regioni di vaccinare gli over 60, il problema sono gli Over 60 che c… -